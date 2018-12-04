وصول وفد ميليشيا الحوثي والمبعوث الأممي إلى السويد

أعلنت الأمم المتحدة، مساء الثلاثاء، عن وصول الطائرة التي تقل وفد ميليشيات الحوثي والمبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفثس إلى السويد. ومن المرتقب أن يصل ممثّلو الحكومة اليمنية الأربعاء إلى السويد.

وكان وفد ميليشيات الحوثي غادر صنعاء في وقت سابق الثلاثاء، للمشاركة في محادثات السويد التي تنظمها الأمم المتحدة حول حل النزاع في اليمن، وفق ما ذكر مصدر ملاحي في مطار صنعاء.

ويرافق الوفد مبعوث الأمم المتحدة غريفثس، بحسب المصدر ذاته. وتأتي مغادرة الوفد بعد الإعلان عن توقيع اتفاق بين الحكومة الشرعية والمتمردين لتبادل مئات الأسرى بين الطرفين، وبعد يوم على إجلاء 50 جريحاً من الحوثيين إلى العاصمة العمانية مسقط. ولم يحدد بعد موعد رسمي للمحادثات.

وكان مارك لوكوك، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، قال إنه لا يتوقع "عملية سهلة أو سريعة" خلال محادثات السلام التي تشارك بها أطراف الصراع في اليمن، وهي الدولة التي تواجه أكبر أزمة إنسانية في العالم.

وأدلى لوكوك، الذي يترأس مكتب المنظمة لتنسيق الشؤون الإنسانية، بهذه التصريحات لـ"أسوشييتد برس" بعد وضع مناشدة المنظمة لعام 2019.

وأشار لوكوك، أمس الاثنين، إلى محادثات السلام، بوساطة الأمم المتحدة، والتي تبدأ هذا الأسبوع في السويد قائلاً "المسؤولية تقع على عاتق الحكومة اليمنية والانقلابيين التابعين لإيران في التصرف بطريقة مسؤولة".