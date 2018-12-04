قرقاش: محادثات السويد فرصة حاسمة للحل في اليمن

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات، الثلاثاء، أن المحادثات اليمنية المرتقبة في السويد تشكل "فرصة حاسمة" للسلام.

وكتب في تغريدة باللغة الإنجليزية على حسابه على تويتر "إن إجلاء المقاتلين الحوثيين الجرحى من صنعاء يبرهن مرة أخرى على دعم الحكومة اليمنية، ودعم التحالف العربي للسلام". وأضاف: "نعتقد أن السويد توفر فرصة حاسمة للنجاح في حل سياسي لليمن".

Evacuating wounded Houthi fighters from Sana once again demonstrates the Yemeni Government & the Arab Coalition’s support for peace. We believe Sweden offers a critical opportunity to successfully engage in a political solution for Yemen. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) December 4, 2018

كما أكد الوزير الإماراتي في تغريدة لاحقة أن "حلاً سياسياً مستداماً بقيادة يمنية يوفر أفضل فرصة لإنهاء الأزمة الحالية". وأضاف "لا يمكن أن تتعايش دولة مستقرة وهامة للمنطقة مع ميليشيات غير قانونية. قرار مجلس الأمن الدولي 2216 يقدم خارطة طريق قابلة للتطبيق".

A sustainable Yemeni led political solution offers the best chance to ending the current crisis. A stable state,important for the region, cannot coexist with unlawful militias. UNSCR 2216 offers a workable road map. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) December 4, 2018





يذكر أن القرار 2216 صدر في أبريل 2015، ونص على انسحاب الميليشيات الحوثية من المدن التي سيطروا عليها منذ العام 2014، وأبرزها العاصمة صنعاء، وتسليم الأسلحة الثقيلة.



ويتوقع أن تعقد جولة المشاورات الجديدة يوم الخميس أو الجمعة المقبلين، في السويد، بعد أن فشلت الأمم المتحدة في عقد جولة محادثات في جنيف، في سبتمبر الماضي، إثر رفض الحوثيين في اللحظة الأخيرة السفر.