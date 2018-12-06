الصليب الأحمر مستعد للعب دور في تبادل الأسرى باليمن

أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الخميس، أنها مستعدة للعب دور في تبادل الأسرى باليمن، وعبرت عن أملها في أن يبني اتفاق تبادل الأسرى بين الطرفين المتحاربين الثقة بينهما من أجل التوصل لحل سياسي ينهي الحرب.



وقال فابريتسيو كاربوني مدير اللجنة لمنطقة الشرق الأوسط في بيان: "سُئلت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن تلعب دورها كوسيط محايد وتقدم الدعم الفني، وسيكون من الأهمية البالغة أن تتحقق من رغبة كل محتجز في أن يكون جزءا من العملية".



وكان كاربوني صرح في وقت سابق للصحافيين بأن العدد المقدر للمحتجزين في اليمن "يتراوح بين خمسة آلاف وثمانية آلاف".

وانطلقت الجلسة الافتتاحية للمحادثات اليمنية في السويد، الخميس، بحضور وفدي الحكومة اليمنية والحوثيين، والمبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفثس، بالإضافة إلى وزيرة خارجية السويد، مارغو إليزابيث والستروم.

وأعلن غريفثس عن "توقيع اتفاق بشأن تبادل الأسرى والمعتقلين". وأضاف أن "هذا أمر مهم جداً لآلاف العائلات الذين يأملون عودة أحبابهم".