المبعوث الدولي: اتفاق على تبادل الأسرى في اليمن

أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفثس، عن التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى في اليمن، وذلك في الجلسة الافتتاحية للمحادثات اليمنية في السويد، الخميس.

وا نطلقت الجلسة الافتتاحية للمحادثات اليمنية في السويد ، بحضور وفدي الحكومة اليمنية والحوثيين، وغريفثس، بالإضافة إل ى وزيرة خارجية السويد، مارغو إليزابيث والستروم.

وقالت الوزيرة السويدية في كلمة مقتضبة ألقتها في البداية، إن كل الأنظار تتجه اليوم إلى هنا، متمنية للأطراف اليمنية تحقيق التقدم الضروري المطلوب.

من جهته، استهل غريفثس كلمته شاكراً السعودية والكويت وسلطنة عمان على جهودها لتحقيق هذا اللقاء.

وقال: "اجتماع الأطراف اليمنية هنا أمر مهم جداً، لا سيما للشعب اليمني." وأضاف: "يسرني اليوم أن أعلن عن توقيع اتفاق بشأن تبادل الأسرى والمعتقلين، هذا أمر مهم جداً لآلاف العائلات الذين يأملون عودة أحبابهم".

كما أعرب عن أمله بالتوصل خلال الأيام القادمة إلى اتفاق لتخفيف معاناة اليمنيين. وأضاف : "كل المشاكل لن تحل إلا بالإصغاء لكافة الأصوات اليمنية".

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وأشار إلى أن المحادثات ستتطرق إلى خفض العنف وإيصال المساعدات الإنسانية.

وختم قائلاً: "لا شك أن مستقبل اليمن بين أيدي الحاضرين هنا، مؤسسات الدولة في خطر، فدعونا نعمل بكل النوايا الحسنة".

الحديدة وميناؤها

يذكر أنه بعيد انتهاء كلمة المبعوث الأممي خرج الوفدان إلى غرف منفصلة. ثم عقد غريفثس ووالستروم مؤتمراً صحافياً.

وقال غريفثس في المؤتمر الصحافي:" نسعى لإخراج مدينة الحديدة ومينائها من المعركة في اليمن"، وأضاف: "لا نسعى لإنقاذ الحوثيين في الحديدة بل وقف المعارك."

كما أوضح أنه سيقدم مقترحا لإعادة فتح مطار صنعاء.

ولفت إلى أن طرفي الصراع في اليمن هم من سيقرر مستقبل بلادهم، مضيفاً أن عملية بناء الثقة بين فرقاء اليمن لن تكون سهلة على الإطلاق.

وأعرب عن أمله بتحقيق تقدم، قائلاً: "أتمنى أن نغادر السويد بتقدم ملموس يلمسه الشعب اليمني".

وقال: "سنساعد الطرفين على فهم وجهتي نظرهما"، موضحاً "نحن في مرحلة المشاورات ولم نبدأ المفاوضات"

وفد الحكومة مقابل الوفد الحوثي

وكان مراسل "العربية" أفاد في وقت سابق بأن وفد الحكومة الشرعية، برئاسة وزير الخارجية خالد اليماني، دخل قاعة الجلسة الافتتاحية، ومن ثم وصل وفد الحوثيين الذي ضم حوالي (10 أعضاء)، بانتظار أن يدلي المبعوث الأممي بكلمته.

كما أوضح المراسل أن غريفثس أبدى تفاؤلاً قبيل دخول الجلسة.

يذكر أن وفد الحوثيين وصل إلى السويد يوم الثلاثاء، تبعه وفد الحكومة الشرعية يوم الأربعاء.