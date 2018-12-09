التحالف: أصدرنا 17 تصريحا لدخول سفن مساعدات إلى اليمن

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، مساء الأحد، أنه تم إصدار 17 تصريحا لسفن متوجهة لليمن تحمل مواد غذائية ومشتقات نفطية.

إلى ذلك، أوضح أنه تم إصدار 153 تصريحا بريا وجويا وبحريا لحماية القوافل في اليمن خلال 72 ساعة، بمعدل 11 تصريحا جوياً، و17 تصريحا بحريا، و10 تصاريح برية، و115 تصريحا لحماية القوافل.

كما أكد أن ميليشيات الحوثي تتعمد تأخير دخول 3 سفن إلى الموانئ اليمنية، لتفريغ حمولتها، موضحاً أن قوات التحالف تجدد التصاريح، ومدة الانتظار 32 يوماً.

يذكر أن التحالف كان أعلن الخميس الماضي أيضاً أن ميليشيات #الحوثي لا تزال تمنع دخول السفن إلى ميناء #الحديدة. كما أكد أن عدداً من السفن تم تجديد تصريحها أكثر من مرة، ولا تزال ميليشيات الحوثي تتعمد تعطيل دخول وتفريغ السفن.

وقال التحالف إن ميناء الحديدة ما زال خالياً من السفن منذ أسبوع، وإن 5 سفن تنتظر الدخول لميناء الحديدة والصليف، ومدة الانتظار تصل إلى شهر أحياناً.