اليمن.. توقعات بجولة ثانية من المشاورات في الكويت

قالت مصادر مطلعة إن مشاورات السلام في السويد ستنتهي الخميس أو الجمعة، وليس الثلاثاء، مضيفة أنه قد تعقد جولة ثانية من المشاورات في النصف الثاني من يناير في الكويت.

وأكدت المصادر أن "مائدة المشاورات لن تبني السلام في اليمن لكنّها قد توقف الحرب".

ونقلت المصادر عن المسؤول الأممي أن "المهمة هي الوصول إلى اتفاق، وليس إصدار الأحكام حول ما يرتكبه الآخرون".

واعتبر المسؤول الأممي أن هذا التقدم مدهش، لافتاً إلى أن الطرفين عَمِلا من أجل هذا التقدم.

ووفق المصادر فقد تم عقد اجتماع أوّلي للجنة الأسرى.

وتابعت المصادر، نقلا عن المسؤول الأممي، أن "هادي وعبد الملك وضعا أولويّات حول ملفّ تبادل الأسرى، ونريد الإفراج عن أشخاص أثناء وجودنا هنا، كما أن هناك مجموعة من الخبراء الفنيين لمناقشة موضوع البنك المركزي".

وفيما يتعلق بتعز، وفق المصادر، فإنه يتم بحث إمكانية إيقاف إطلاق النار وتأمين الممرّات وهو ما يتم العمل عليه في المشاورات.

وقالت المصادر إنه "تم بحث فتح مطار صنعاء والحكومة لديها وجهة نظر والأمم المتحدة ستساعد في حل ذلك".

كما ناقشت المشاورات إمكانية إحراز تقدم في الحديدة، ونقلت المصادر قلق المسؤولين الأمميين بشأن ما يتعلق بالميناء والهجمات.

موضوع يهمك أكد وفد الحكومة اليمنية الشرعية إلى مشاوات #السويد إحراز تقدم في الجوانب الفنية المتعلقة بآليات تبادل الأسرى. وقال... مشاورات السويد.. حكومة اليمن تؤكد التقدم في ملف الأسرى اليمن

كما بحثت المشاورات تدخل الأمم المتحدة كداعم للميناء والمدينة "لكنّها مسألة كبيرة وخلال اليومين القادمين سيتم معرفة نسب النجاح".

وكشفت المصادر عن أنه ستكون هناك جولة ثانية للمشاورات في النصف الثاني من يناير، والبعض يتحدث عن الكويت كمكان لهذه الجولة الثانية.

وأكدت المصادر أن الأمم المتحدة ستواصل بالطبع إدانتها لأي هجوم على ميناء الحديدة.

وأضافت المصادر أن الاشتباكات متواصلة في الحديدة، ولكنّ السعودية والإمارات أبدتا موافقتهما على التوقف عن التقدم العسكري، لإتاحة الفرصة للسلام.