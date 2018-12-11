غريفثس يجتمع مع رئيسَي وفدَي الشرعية اليمنية والحوثيين

لأول مرة في مشاورات السويد، اجتمع المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفثس، الثلاثاء، مع رئيس وفد الحكومة الشرعية وزير الخارجية اليمني خالد اليماني، ورئيس وفد الانقلابيين الحوثيين محمد عبدالسلام، بحضور سفراء الدول الخمس الكبرى.

وكان العضو في وفد الحكومة اليمنية، عسكر زعيل، قد استبعد التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في اليمن خلال الجولة الحالية من محادثات السويد.

وقال زعيل لدى سؤاله عن وقف إطلاق النار "هذه ورقة مطروحة ضمن الإطار العام، ونحن ما جئنا إلا أساسا لنحدث تقدماً في هذا الجانب لوقف إطلاق نار شامل وكامل، ولكن أعتقد أننا لن نستطيع أن نحرز التقدم في هذه الجولة. هذه الجولة هي جولة محادثات للتهيئة لهذا".

موضوع يهمك أكد وفد الحكومة اليمنية الشرعية إلى مشاوات #السويد إحراز تقدم في الجوانب الفنية المتعلقة بآليات تبادل الأسرى. وقال... مشاورات السويد.. حكومة اليمن تؤكد التقدم في ملف الأسرى اليمن

وكان وفدا الحكومة الشرعية اليمنية والانقلابيين الحوثيين قد تبادلا كشوفات الأسرى والمعتقلين، وذلك في إطار المفاوضات اليمنية التي تستضيفها السويد.

وقدم الوفد الحكومي قائمة بأكثر من 8 آلاف معتقل في سجون الحوثي، بينما قدم الانقلابيون كشوفات بسبعة آلاف اسم.

ويقضي الاتفاق بأن يتم الإفراج عن جميع الأسرى والمعتقلين من الطرفين خلال 45 يوماً من تبادل الكشوفات بأسمائهم.