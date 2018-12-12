الحديدة.. الحوثي يقصف منازل قرية النخيل ويهجّر أهلها

قصفت ميليشيات الحوثي بقذائف الهاون منازل المدنيين في قرية النخيل بمحافظة #الحديدة، وذلك في إطار اعتداءاتها وانتهاكاتها بحق المدنيين في المحافظة.

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وبحسب، المركز الإعلامي للجيش اليمني، تسبب قصف الميليشيات بسقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين، إلى جانب إلحاق أضرار بالغة بالمنازل التي تم استهدافها بشكل عشوائي فيما تعرضت منازل أخرى لتدمير كلي.

وأشار الجيش اليمني إلى أن انتهاكات الميليشيات أجبرت سكان قرية النخيل على النزوح وتشرد أهلها، ومعظمهم من النساء والأطفال والمسنين.

وتواصل الميليشيات تهجير سكان الأحياء في محافظة الحديدة، وقد أجبرت سكان حي الزهور على ترك منازلهم التي تم تحويلها إلى ثكنات عسكرية ومخازن لأسلحتها، حسب ما جاء على وكالة "سبأ" اليمنية.