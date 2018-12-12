المشاورات اليمنية.. التوصل لـ3 تفاهمات بين الوفدين

أفاد مصدر في وفد الشرعية اليمنية إلى مشاورات ستوكهولم لموفد قناة "العربية"، اليوم الأربعاء، أنه تم التوصل لثلاثة تفاهمات في المشاورات المتوقع أن تختتم يوم غد الخميس.

التفاهم الأول يشمل وضع مطار صنعاء حيث سيتم فتحه للملاحة الجوية عبر مطاري عدن وسيئون.

التفاهم الثاني يتعلق بالترتيبات الاقتصادية ووضع البنك المركزي، فيما التفاهم الثالث يتعلق باتفاق تبادل الأسرى.

موضوع يهمك قصفت ميليشيات الحوثي بقذائف الهاون منازل المدنيين في قرية النخيل بمحافظة #الحديدة، وذلك في إطار اعتداءاتها وانتهاكاتها... الحديدة.. الحوثي يقصف منازل قرية النخيل ويهجّر أهلها اليمن

ونفى المصدر التوصل لاتفاق بشأن بقية الملفات، من بينها وضع ميناء الحديدة ورفع الحصار عن تعز والإطار السياسي للحل، واتهم الميليشيات بعرقلة التوصل لتفاهمات في هذه الملفات.

وفي سياق متصل، سلّمت الأمم المتحدة الطرفين حزمة مسودات حول الاتفاق السياسي وميناء الحديدة ومطار صنعاء والوضع الاقتصادي والإطار التفاوضي.

وفيما يتعلق بميناء الحديدة وفي ظل تضارب المواقف، أكد غالب مطلق عضو وفد الانقلابيين، أن هناك تفاهمات تمت حول الميناء وإدارته، بينما جدد وزير الثقافة اليمني مروان دماج تمسك الحكومة الشرعية بضرورة انسحاب الميليشيات من الحديدة.

ولا يزال الغموض يكتنف ملف مطار صنعاء، حيث أكد مسؤول حكومي أن هناك مؤشرات على قبول الحوثيين لمقترح فتح المطار للرحلات الداخلية على أن يتم تفتيش الرحلات في مطار عدن، لكن مصادر أخرى تتحدث عن اشتراط الحوثيين تولي الأمم المتحدة تفتيش الطائرات في عدن.