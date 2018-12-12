محمد بن سلمان لغوتيريس:نتطلع لنتائج جيدة بمشاورات اليمن

تلقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي اتصالاً هاتفياً، اليوم، من الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريس.

وقد جرى بحث مستجدات الأوضاع في الساحة اليمنية، والجهود المبذولة بشأنها.

موضوع يهمك التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، السبت، الأمين العام للأمم المتحدة #أنطونيو_غوتيريس على هامش انعقاد... محمد بن سلمان يلتقي أمين عام الأمم المتحدة بقمة العشرين السعودية

وأكد ولي العهد، خلال الاتصال، دعم المملكة جهود الأمم المتحدة للوصول إلى حل سياسي للأزمة اليمنية، وتطلعها إلى تحقيق نتائج إيجابية في المشاورات المنعقدة حالياً في مملكة السويد.

وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، قد التقى، الأمين العام للأمم المتحدة #أنطونيو_غوتيريس على هامش انعقاد #قمة_العشرين التي عقدت قبل أسبوعين في الأرجنتين.

ومن المقرر أن تعقد الخميس الجلسة الختامية من المشاورات بين طرفي المشاورات اليمنية المستمرة منذ الخميس الماضي في ضواحي العاصمة السويدية ستوكهولم برعاية الأمم المتحدة.

وأكد مكتب مارتن غريفثس، المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس سيشارك في أعمال اليوم الختامي من المشاورات.