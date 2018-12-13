اليماني: لن نفكر بمشاورات أخرى ما لم ينفذ هذا الاتفاق 

قال وزير الخارجية اليمني #خالد_اليماني، اليوم الخميس، إنه لا ينبغي التفكير في جولات #مشاورات جديدة إن لم ينفذ #اتفاق هذه الجولة.

وأضاف اليماني في ختام #المشاورات_اليمنية بالسويد أن أي تلكؤ في إطلاق سراح المعتقلين سنحمل مسؤوليته للأمم المتحدة.

وأردف اليماني أنه لم يتم التوصل لاتفاق بشأن التفاهمات الاقتصادية بسبب التعنت الحوثي.

وأشار إلى الاتفاق على فتح ممرات آمنة لإنهاء آخر مظاهر الانقلاب في تعز.

وأعلنت الأمم المتحدة، الخميس، توصل أطراف النزاع اليمني إلى اتفاق بشأن ملف مدينة وميناء الحديدة.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، في ختام المشاورات اليمنية بالسويد، إن هذا الاتفاق سيسهم في تحسين الظروف المعيشية لملايين اليمنيين.

كما أشار غوتيريس إلى أن طرفي الأزمة اتفقا أيضاً على تسهيل الظروف في تعز وإيصال المساعدات لسكانها، إضافة إلى اتفاق حول الأسرى، معتبراً أن ما تم التوصل إليه يعد خطوة هامة بالنسبة للشعب اليمني.