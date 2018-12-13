غوتيريس: محمد بن سلمان ساهم بالتوصل للاتفاقيات في اليمن

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، إنه يشعر أن محادثاته مع ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، والرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ساعدت في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة، التي يقع بها الميناء الرئيسي للبلاد، الذي تصل من خلاله الواردات الغذائية التي تشتد الحاجة إليها.

وقال نائب الناطق باسم الأمم المتحدة، فرحان حق، لصحافيين في مقر الأمم المتحدة بنيويورك يوم الخميس إن غوتيريس يشعر أن إسهام ولي العهد "كان مهماً للغاية لنتيجة المشاورات"، وإن هادي "لعب دوراً إيجابياً".

كما وجه غوتيريس الشكر لشخصيات خارج وداخل المنطقة ممن حاولوا تشجيع الأطراف على تحقيق تقدم في محادثات السويد، وإنه يعتقد أن ذلك كان له دور كبير في التوصل إلى اتفاق الخميس، وفق حق.

وأضاف أن المبعوث الخاص إلى اليمن، مارتن غريفثس، الذي قاد المحادثات، وكبير المسؤولين الإنسانيين بالأمم المتحدة مارك لوكوك، سيطلعان مجلس الأمن يوم الجمعة على نتائج المحادثات.

كذلك ذكر حق أن نقاطاً معينة من الاتفاق، منها مراقبة الأمم المتحدة لميناء الحديدة "ربما تحتاج موافقة مجلس الأمن"، ما يتطلب إصدار قرار جديد.