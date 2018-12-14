قرقاش: الطريق لا يزال وعراً أمام تحقيق السلام باليمن

أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية الدكتور #أنور_قرقاش أن الطريق لا يزال وعرا أمام تحقيق السلام في #اليمن، مؤكدا أهمية قيادة الأمم المتحدة للعملية السياسية.

وغرد قرقاش، الجمعة، باللغة الإنجليزية: " لا يزال الطريق أمامنا وعرًا، لكن التقدم الكبير الذي تحقق سيجعل السلام ممكنًا. قيادة الأمم المتحدة لعملية السلام في اليمن ضرورية لتحقيق طموحات تحيط بها الصراعات. ولكن المرجعية الراسخة والضرورية في العملية هي قرار مجلس الأمن رقم 2216".

The road ahead remains bumpy but the significant breakthrough will make peace possible . The UN led Yemeni owned process is necessary to sort out contending aspirations. Yet established references including UNSCR 2216 essential. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) December 14, 2018

وأعلن الوزير الإماراتي أن الاتفاق الذي توصلت إليه مشاورات اليمن في السويد هو الخطوة الأولى التي يمكن البناء عليها.

وكتب على "تويتر": "بعد يوم من جلب السويد الأمل إلى اليمن، تحققت الخطوة الأولى والمهمة نحو تحقيق نتيجة سياسية مستدامة. سنواصل دعم العملية السياسية والإنسانية، وكذلك خطط إعادة الإعمار".

The day after Sweden brings hope to Yemen. A first & important step towards a sustainable political outcome. We will continue to support the political & humanitarian process as well as plans for reconstruction. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) December 14, 2018

وأوضح قرقاش أن الضغط العسكري للتحالف في اليمن على الميليشيات الحوثية كان وراء إنجاز الاتفاق.

وغرد: "ثبتت صحة الحجة الأساسية للتحالف وهي أن الضغط العسكري سيحقق نتائج سياسية، وأن الحديدة كانت حاسمة. الآن يجب أن نركز على البناء على ما تحقق في السويد".

The Coalition’s fundamental argument that military pressure will bring political results & that Hodeida is critical to the process has proven right. Now we must concentrate on building on Sweden. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) December 14, 2018

وأعرب عن تطلعه إلى دولة يمنية بعيدا عن الصراعات الداخلية أو التدخلات الخارجية.

وكتب: "على المدى الطويل نتطلع إلى يمن في سلام بالداخل ومع جيرانه. عندما تكون الدولة فعالة، وليست ميليشيات قوية موازية تسيطر عليها قوى خارجية. نتطلع إلى يمن ينظر إلى المستقبل بثقة".