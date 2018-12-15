كردستان العراق.. سلطات الإقليم تفرج عن 20 يمنياً

أفرجت سلطات إقليم كردستان العراقي عن 20 يمنياً كانوا رهن الاحتجاز لدى سلطات الأمن في الإقليم، بسبب خرقهم قانون الإقامة ووقوعهم ضحية لشركات تهريب البشر عبر الإقليم إلى تركيا، ومنها إلى #أوروبا.

وقال سفير اليمن في #العراق الخضر مرمش إن الجهود التي بذلتها السفارة لدى سلطات إقليم كردستان تكللت بالنجاح وتم الإفراج عن المحتجزين.

وأكد أن جميعهم كانوا في ظروف احتجاز طبيعية وتعامل معهم الأكراد بكل احترام وتقدير للظروف التي أدت إلى سلوكهم هذا المسلك.

وأشار السفير إلى أن وزارة الخارجية قامت بتحويل المبالغ المطلوبة لشراء تذاكر الطيران، تمهيداً لعودة المحتجزين إلى #اليمن.