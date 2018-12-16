الأمم المتحدة تطالب الأطراف اليمنية باحترام وقف النار

دعا مبعوث الأمم المتحدة إلى #اليمن مارتن غريفيثس، الأحد، الأطراف اليمنية إلى الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار في مدينة الحديدة.

موضوع يهمك كشفت مصادر في ميناء الحديدة، السبت، أن الميليشيات الحوثية قامت بنهب معدات ووثائق وبضائع مملوكة لتجار ومستثمرين.كما نهبت... اليمن.. الحوثيون ينهبون ميناء الحديدة قبل انسحابهم اليمن

وجاء في بيان مقتضب نشره المبعوث الأممي على "تويتر": "يتوقع المبعوث الخاص من الطرفين احترام التزاماتهما بمقتضى نص وروح اتفاق ستوكهولم، والانخراط في التطبيق الفوري لبنود الاتفاق".

وأضاف في تغريدة ثانية: "تعمل الأمم المتحدة عن كثب مع الحكومة اليمنية وأنصار الله، لضمان التطبيق السريع والتام لبنود الاتفاق".

وتشهد مدينة الحديدة في غرب اليمن، الأحد، اشتباكات متقطعة بعد ليلة من المواجهات في المدينة ومناطق أخرى قريبة منها، هي الأعنف منذ التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار برعاية الأمم #المتحدة.