التحالف: الشرعية اليمنية ستستلم موانئ الحديدة قريباً

أعلن المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، تركي المالكي، الاثنين، أن الحكومة اليمنية الشرعية ستستلم موانئ الحديدة قريباً.

وحول اتفاق الحديدة قال في مؤتمر صحافي، إن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي مسؤولان عن تنفيذ اتفاق ستوكهولم.

وقال إن ميليشيات الحوثي الآن تحت الاختبار أمام المجتمع الدولي لتنفيذ الاتفاق.

وأكد أن جلوس الحوثيين على طاولة المفاوضات يعود إلى الضغط العسكري في كافة المناطق.

وأكد المالكي أن التحالف يدعم كل الجهود للوصول إلى حل سياسي وملتزم بذلك

وأشار إلى أن هناك لجان مراقبة وأي اختراق لاتفاق الحديدة سيتم التبليغ عنه.

موضوع يهمك دخل اتفاق وقف إطلاق النار في مدينة الحديدة ومواني الحديدة والصليف وراس عيسى حيز التنفيذ منتصف ليل الاثنين والذي أعلنت... بدء اتفاق "وقف النار" بالحديدة.. والشرعية تعلن التزامها اليمن

إلى ذلك، أعلن مصدر في الأمم المتحدة أن موعد الهدنة في الحديدة غرب اليمن هو منتصف ليل الاثنين الثلاثاء، رغم أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه الخميس الماضي ينص على وقف فوري لإطلاق النار.

وقال المصدر، مشترطاً عدم الكشف عن هويته لوكالة "فرانس برس"، إن تحديد منتصف الاثنين الثلاثاء موعداً لتطبيق الاتفاق يأتي لأسباب "مرتبطة بالعمليات"، في وقت تشهد الحديدة خرقاً للاتفاق من جانب الحوثيين، حيث وقعت اشتباكات عنيفة فيها.

هذا وتوصّلت الحكومة اليمنية والمتمردون في محادثات بالسويد إلى "وقف فوري لإطلاق النار في محافظة ومدينة الحديدة وموانئ الحديدة".

كما اتّفق طرفا النزاع على التفاهم حيال الوضع في مدينة تعز، وعلى تبادل نحو 15 ألف أسير، وعقد جولة محادثات جديدة الشهر المقبل لوضع أطر سلام ينهي الحرب.