اليمن..الجيش يسيطر على مواقع مطلة على الخط مع السعودية

تمكنت قوات الجيش اليمني بالمحور الشمالي في محافظة #الجوف من السيطرة على مواقع جديدة مطلة على الخط الدولي الرابط بين اليمن والسعودية، وتمكن عناصر "اللواء التاسع حرس حدود" وبمشاركة "اللواء الأولى حرس حدود" من الوصول إلى مشارف مديرية الحشوة بمحافظة صعدة.

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وقال قائد "اللواء التاسع حرس حدود" العميد زيد محمد صلاح الشتيوي، إن قوات الجيش اليمني قامت، أمس الأحد، بعملية عسكرية استطاعت فيها تحرير ما تبقى من السلسلة الجبلية للقذاميل بين محافظتي #صعدة والجوف.

وأضاف أن السيطرة على القذاميل تمكن قوات الجيش اليمني من تأمين الخط الدولي الذي يربط منفذ البقع الحدودي مع منطقة اليتمه بمحافظة الجوف.

وأكد أنه قُتل ما لا يقل عن ثمانية عناصر من الميليشيات الحوثية خلال المعارك التي تلقت فيها خسائر فادحة في الأرواح بالعشرات، والعتاد والعسكري. وأكد الشتيوي أن عناصر الجيش اليمني عثروا على كميات من الذخائر والأسلحة الخفيفة والمتوسطة بذات المناطق.

كما أكد قائد اللواء التاسع حرس حدود" أن قوات الجيش الوطني تواصل تقدمها باتجاه مركز مديرية برط العنان، حيث "باتت بقايا الميليشيات في حالة انهزامية كبيرة"، مضيفاً أن العمليات القتالية ستتجه نحو مديرية الحشوة بمحافظة صعدة.