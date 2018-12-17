تعز.. قناص حوثي يقتل طفلة ويصيب شقيقها

أقدم قناص حوثي، اليوم الأحد، على قتل طفلة، وإصابة شقيقها الأصغر منها الذي خرج لاستقبالها أثناء عودتها من مدرستها في مدينة تعز جنوب غربي اليمن.

وأفادت مصادر محلية، أن أحد قناصة ميليشيات الحوثي، استهدف الطفلة "زينب جميل الجنيد - 7 سنوات"، وشقيقها "عبدالهادي- 4 سنوات"، أثناء تواجدهما بالقرب من منزلهما في منطقة الصرمين بمديرية صبر الموادم جنوب شرقي مدينة تعز، ما أدى إلى مقتل الطفلة وإصابة شقيقها.

وبحسب المصادر، فإنه أثناء عودة #الطفلة_زينب من المدرسة خرج شقيقها "عبدالهادي" من المنزل لاستقبالها فاستهدفهما #القناص_الحوثي، والذي كان متمركزا في جبل "لوزم" القريب من المنطقة.

ويتعرض المدنيون في #تعز بين الحين والآخر لرصاص قناصة الميليشيات التي توقع قتلى وجرحى من المدنيين من بينهم أطفال ونساء.