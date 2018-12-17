سفن إيران بمياه اليمن.. صيد غير مشروع وتهريب للسلاح

أعلن فهد كفاين، وزير الثروة السمكية اليمني، أنه خلال الثلاث سنوات الماضية، ضبطت الجهات المختصة في حكومة الشرعية 13 سفينة إيرانية بعد دخولها المياه اليمنية، منها تسع سفن تم ضبطها في أرخبيل سقطرى، والأخريات في مناطق مختلفة.

وقال الوزير اليمني في ندوة في عدن حول الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية الناتجة عن تدخل السفن الإيرانية في المياه اليمنية وأثرها السلبي على نشاط الصيادين والقطاع السمكي والملاحة البحرية: "السفن التي تم ضبطها هي من أصل 43 سفينة دخلت المياه اليمنية بطريقة غير مشروعة ومارست أنشطة ممنوعة مختلفة خلال عام 2016. كما ضبطت الحكومة الشرعية سفناً محملة بالسلاح أكثر من مرة وهي في طريقها لميليشيات الحوثي الانقلابية، وسفناً أخرى تمارس أنشطة ممنوعة تحت غطاء الصيد".

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واعتبر أن تلك الأنشطة الممنوعة للسفن، ومنها الصيد غير المشروع، تُمثل اعتداءً صارخاً على النشاط السمكي والمياه اليمنية، وأشار إلى أن الحكومة الشرعية كانت ولا زالت تواجه تلك الاعتداءات الإيرانية بالتنسيق مع قوات تحالف دعم الشرعية من خلال القنوات الدبلوماسية والمحافل الدولية.

وأكد فقدان العديد من الصيادين أرواحهم بسبب اعتداءات السفن الإيرانية. وأوضح أن السلطات اليمنية الشرعية سبق أن استلمت بلاغات وكشوفات مؤكدة من الجهات المختصة في السواحل اليمنية بشأن جرائم الاعتداءات على الصيادين التي شملت اختطاف عدد من الصيادين والاعتداء عليهم بالضرب ومصادرة ممتلكات عشرات الصيادين.

وقال وزير الثروة السمكية: "سبق أن توجهنا برسائل حول الاعتداءات على الصيادين إلى المجتمع الدولي من أجل تحمّل مسؤولياته أمام التدخل الإيراني في #اليمن خاصة المياه الإقليمية اليمنية، كون تلك اعتداءات السفن الإيرانية تهدد حياة الصيادين اليمنيين والملاحة الدولية في مناطق البحر الأحمر وخليج عدن والبحر العربي".

وشدد على ضرورة تحمّل المجتمع الدولي مسؤولياته من خلال إلزام إيران بالكف عن تدخلاتها والتقيد باحترامها للقانون الدولي والسيادة اليمنية وتحملها المسؤولية الكاملة عما تسفر عنه تدخلاتها من أضرار مختلفة.

كما أكد حرص الحكومة اليمنية على متابعة كافة تداعيات ونتائج هذا الملف، وكذا اهتمام الحكومة بتعويض المتضررين والضحايا من الصيادين ومتابعة حقوقهم وتأمين حياة الصيادين الآخرين، والوقوف بوجه كل من تمتد يده إلى المياه والثروات اليمنية، وخص بالذكر السفينة الإيرانية "سافيز" التي لا زالت ترسو في البحر الأحمر غير آبهة بمواصلة تسببها بالكثير من المعاناة في المنطقة.

من جانبه، قال رئيس جامعة عدن الدكتور الخضر لصور إن "إيران تشكل عنصر التهديد الأكبر للممرات المائية في البحر الأحمر، جرّاء سياساتها العدائية ودعمها الكامل للمتمردين وإسهامات أجندتها السياسية بشكل مباشر أو غير مباشر بتلغيم المنطقة البحرية عبر حضورها العسكري". كما حذر من خطورة تواجد وأنشطة السفن الإيرانية في المياه الإقليمية اليمنية والبحر الأحمر وحركة الملاحة الدولية.