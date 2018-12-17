شاهد مرايا.. ماذا لو نكث الحوثي اتفاق الحديدة؟

في حلقة "مرايا" اليوم تحدث الصحافي السعودي مشاري الذايدي عن اتفاق الحديدة الذي عقد في السويد بين حكومة الشرعية اليمنية وميليشيات الحوثي وعن مدى تأثيره في الأزمة اليمنية.

كما تطرق إلى مسيرة الميليشيات في نقض العهود والاتفاقات السابقة، وتساءل عن مدى التزام المليشيات بتفيذ بنود الإتفاق وتطبيقه.

برنامج "مرايا" يعرض على شاشة "العربية" من الأحد إلى الخميس في الساعة 6:45 مساءً بتوقيت السعودية | 15:45 بتوقيت غرينتش، ويعاد في الـ 1:45 صباحاً بتوقيت السعودية | 22:45 بتوقيت غرينتش، و الـ 1:15 ظهراً بتوقيت السعودية 10:15 صباحاً بتوقيت غرينتش.