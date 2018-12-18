اليمن.. غارة للتحالف في حجة ومقتل قيادات حوثية

قتل عدد من القيادات ‎الميدانية لميليشيات الحوثي في محافظة حجة شمال اليمن، بينهم ضابط برتبة عقيد، وذلك بغارة لطائرات تحالف دعم الشرعية.

وأوضحت مصادر عسكرية أن العقيد صالح عبدالله عبيد المطري قائد المدفعية، ونورالدين المرتضى المشرف الثقافي للميليشيات، ومحمد المحطوري، ومجاهد الأهنومي، قتلوا بغارة جوية استهدفت اجتماعاً لهم بمقر قيادة الانقلابيين في مزارع ‎النسيم بمديرية حرض شمال غربي حجة.

وكان الجيش اليمني، قد تمكن، السبت، من تحرير مناطق جديدة شرق مديرية حيران في حجة، بعد معارك عنيفة تكبد خلالها الحوثيون خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات.

وقال مصدر عسكري في المنطقة الخامسة بالجيش اليمني إن قوات الجيش شنت عملية عسكرية مباغتة فجر السبت، مسنودة من طيران التحالف، تمكنت خلالها من تحرير منطقة العوجاء وعدد من المزارع شرق حيران على تخوم مديرية مستبأ.

كما أفاد المصدر بسقوط العشرات من عناصر الانقلابيين بين قتيل وجريح، واستعادة مدفع هاوزر وكذلك قذائف من نوع B10 وعدد من العيارات المختلفة، إضافة إلى دراجات نارية ومركبة تابعة لأحد مشرفي الحوثي، بعد فرار العناصر التي كانت تتحصن فيها الشهور الماضية.