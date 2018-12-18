محافظ الحديدة: نحذر الميليشيات من عدم الالتزام بالاتفاق

حذر محافظ الحديدة، الحسن طاهر، خلال مقابلة مع "الحدث"، الثلاثاء، ميليشيات الحوثي من عدم الالتزام باتفاق الحديدة، مشدداً على أنها فرصتهم الأخيرة وإلا لن يبقى إلا الحل العسكري.

وبعد أكثر من أربع سنوات من الحرب، توصلت الحكومة اليمنية وميليشيات الحوثي في محادثات بالسويد استمرت أسبوعا، واختتمت الخميس إلى اتفاق برعاية الأمم المتحدة لسحب القوات من الجانبين من مدينة الحديدة ومينائها الحيوي، الذي يعتمد عليه ملايين اليمنيين للتزود بالمؤن، ووقف إطلاق النار في المحافظة.

وبحسب مصدر في التحالف، فإن على الحوثيين الانسحاب من موانئ محافظة الحديدة (الحديدة والصليف وراس عيسى) بحلول نهاية يوم 31 كانون الأول/ديسمبر.

كما أنه يتوجب الانسحاب من مدينة الحديدة بحلول نهاية يوم 7 كانون الثاني/يناير المقبل.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة حيز التنفيذ منتصف ليل الاثنين/الثلاثاء. ويسود هدوء شوارع المدينة المطلة على البحر الأحمر منذ الصباح بعد اشتباكات عنيفة اندلعت إثر بدء سريان الهدنة واستمرت ثلاث ساعات، وفقاً لسكان.