ميليشيات الحوثي تخرق اتفاق السويد وتقصف الحديدة

خرقت ميليشيات الحوثي اتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة بعد أقل من ساعة من بدء سريانه، حيث أفاد مصدر يمني مسؤول بالحديدة لـ"العربية" أن الميليشيات الانقلابية تقصف بالمدفعية مواقع وسط مدينة الحديدة.

وقال إن مدفعية ميليشيات الحوثي المتمركزة في كلية الآداب وفي حي غريب ومحيط المؤسسة العامة للكهرباء تشن قصفاً عنيفاً على الأحياء السكنية بالحديدة.

وذكرت مصادر العربية باندلاع اشتباكات في منطقة كيلو 14 وكيلو 16 شرق مدينة الحديدة، كما اندلعت اشتباكات أخرى في شارع الخمسين وحي الربصا وجامعة الحديدة جنوباً.

وقال وكيل محافظة الحديدة إن ميليشيات الحوثي خرقت الهدنة منذ بدء دخولها حيز التنفيذ.

وكان اتفاق وقف إطلاق النار في مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف وراس عيسى قد دخل حيز التنفيذ منتصف ليل الاثنين، والذي أعلنت الحكومة الشرعية اليمنية التزامها بتنفيذ القرار الذي تم الاتفاق عليه بمفاوضات السويد.

وكانت الحكومة الشرعية اليمنية قد أصدرت أوامر بإيقاف إطلاق النار في قيادة المنطقة العسكرية الرابعة وقيادة محور الحديدة ابتدأ من الساعة 12 من مساء الاثنين بالتوقيت اليمني (التاسعة بتوقيت غرينتش).

ويشمل قرار الحكومة اليمنية بوقف إطلاق النار المناطق التي جاءت في اتفاق السويد، وهي محافظة ومدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف وراس عيسى.

وكان مصدر أممي قد أوضح أن تأجيل بدء وقف إطلاق النار الذي كان مقرراً فور إعلان اتفاق السويد الخميس الماضي جاء لأسباب "مرتبطة بالعمليات"، فيما كشف مسؤول حكومي عن عدم تشكيل اللجنة المشتركة التي ستتولى الإشراف على تنفيذ الاتفاق ويقودها ضابط أممي.