هدوء حذر في الحديدة.. ولجنة مراقبة أممية خلال ساعات

أكد مصدر في الأمم المتحدة لوكالة فرانس برس، الثلاثاء، أن "لجنة تنسيق إعادة الانتشار"، المؤلفة من ممثلين عن طرفي النزاع اليمني، ستبدأ عملها في مراقبة وقف إطلاق النار في الحديدة غرب البلاد خلال 24 ساعة.

وقال المصدر الذي اشترط عدم الكشف عن اسمه: "يُتوقع أن تبدأ لجنة تنسيق إعادة الانتشار عملها في غضون الـ24 ساعة المقبلة".

وينص الاتفاق، الذي تم توصل إليه في السويد، الأسبوع الماضي، على إنشاء لجنة مشتركة برئاسة الأمم المتحدة لمراقبة وقف إطلاق النار في الحديدة وعملية الانسحاب من المدينة وموانئها.

وبموجب الاتفاق، ستشرف اللجنة على "عمليات إعادة الانتشار والمراقبة. كما ستشرف على عملية إزالة الألغام من مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى" في المحافظة الواقعة في غرب اليمن.

ومن المفترض أن يقوم رئيس اللجنة بتقديم تقارير أسبوعية حول امتثال الأطراف بالتزاماتها.

موضوع يهمك أعلنت الأمم المتحدة، الخميس، توصل أطراف النزاع اليمني إلى اتفاق بشأن ملف مدينة وميناء الحديدة.وقال الأمين العام للأمم... اختتام مشاورات السويد.. واتفاق حول تعز والحديدة اليمن

وبعد أكثر من أربع سنوات من الحرب، توصلت الحكومة اليمنية وميليشيات الحوثي في محادثات بالسويد استمرت لأسبوع واختتمت الخميس إلى اتفاق برعاية الأمم المتحدة لسحب القوات من الجانبين من مدينة الحديدة ومينائها الحيوي الذي يعتمد عليه ملايين اليمنيين للتزود بالمؤن، ووقف إطلاق النار في المحافظة.

وبحسب مصدر في التحالف، فإن على الحوثيين الانسحاب من موانئ محافظة الحديدة (الحديدة والصليف وراس عيسى) بحلول نهاية يوم 31 كانون الأول/ديسمبر.

كما أنه يتوجب الانسحاب من مدينة الحديدة بحلول نهاية يوم 7 كانون الثاني/يناير المقبل.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة حيز التنفيذ منتصف ليل الاثنين/الثلاثاء. ويسود هدوء شوارع المدينة المطلة على البحر الأحمر منذ الصباح بعد اشتباكات عنيفة اندلعت إثر بدء سريان الهدنة واستمرت ثلاث ساعات، وفقاً لسكان.