التحالف: إصدار 24 تصريحاً لسفن متوجهة إلى موانئ اليمن

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الأربعاء، عن إصدار 24 تصريحاً لسفن متوجهة للموانئ اليمنية.

وأكد التحالف أن السفن المصرح لها تحمل مواد غذائية ومشتقات نفطية.

وتابع البيان أنه تم إصدار 35 تصريحاً جوياً، و 4 تصاريح برية، و169 تصريحاً لحماية القوافل.

وبذلك يكون إجمالي التصاريح 232 تصريحاً، خلال 4 أيام.

فيما هناك ما يزال سفينة واحدة تنتطر الدخول لميناء الحديدة منذ 5 أيام.

هذا وفي وقت سابق، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الأربعاء، عن تدمير طائرة بدون طيار ومنصة إطلاقها في مطار صنعاء الدولي.

وأكد التحالف أن تدمير الطائرة جاء في مرحلة الإعداد لإطلاقها، وتحييد هجوم حوثي إرهابي وشيك.

وأفاد أن الاستهداف يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، لاسيما أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية.