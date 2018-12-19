التحالف: تدمير درون حوثية ومنصة إطلاقها بمطار صنعاء

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الأربعاء، عن تدمير طائرة بدون طيار ومنصة إطلاقها في مطار صنعاء الدولي.

وأكد التحالف أن تدمير الطائرة جاء في مرحلة الإعداد لإطلاقها، وتحييد هجوم حوثي إرهابي وشيك.

وأفاد بأن الاستهداف يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، لاسيما أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية.

إلى ذلك، أشار التحالف إلى أن الميليشيا الحوثية، تستخدم مطار صنعاء كثكنة عسكرية، في مخالفة فاضحة للقانون الدولي الإنساني.

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يذكر أن هذا الخرق للقانون الدولي الإنساني، ترافق مع 21 خرقاً حوثياً منذ ليل الاثنين-الثلثاء، لاتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة.

فقد اتهم التحالف في وقت سابق، الأربعاء، ميليشيا الحوثي بخرق اتفاق الحديدة، محذراً من انهيار وقف إطلاق النار في حال استمرت تلك الخروقات ولم تتدخّل الأمم المتحدة سريعاً. وقال مصدر في التحالف لوكالة فرانس برس إن المتمردين خرقوا الاتفاق في 21 مناسبة منذ بدء سريانه منتصف ليل الاثنين الثلاثاء، مضيفاً "هناك مؤشرات على الأرض بأنهم اختاروا أن يتجاهلوا الاتفاق".

وتابع المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته أن القوات الحكومية اليمنية "ترد للدفاع عن نفسها عند الضرورة"، مضيفاً "سنواصل ضبط النفس في هذه المرحلة لكن المؤشرات الأولية غير مطمئنة".