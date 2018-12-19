اليمن يوقع اتفاقية مع اليونيسف لإيقاف تجنيد الأطفال

وقع وزير حقوق الإنسان اليمني، محمد عسكر، مع فريق العمل للرصد والإبلاغ التابع للأمم المتحدة الممثل بمكتب اليونيسف، خارطة الطريق المحدثة والمتمثلة بتنفيذ الخطة الأممية المشتركة لإنهاء استخدام الأطفال وتجنيدهم.

وتقضي الاتفاقية الأساسية بين الحكومة اليمنية والفريق بالشروع في تنفيذ مشاريعها وبرامجها الخاصة بحماية الأطفال دون تمييز بمختلف محافظات اليمن، وأشار عسكر إلى أن توقيع خارطة الطريق ما هو إلا إحياء اتفاقية إيقاف تجنيد الأطفال، والتي تلزم جميع الأطراف باحترام جميع الحقوق التي تنص عليها الاتفاقية.