لجنة الصليب الأحمر: تبادل معتقلي اليمن يشمل 16 ألفاً

أعلن مسؤول باللجنة الدولية للصليب الأحمر، الأربعاء، أن الطرفين المتحاربين في #اليمن تبادلا قوائم تتضمن إجمالي 16 ألف اسم لأشخاص يعتقد أنهم معتقلون في إطار اتفاق لتبادل سجناء جرى التوقيع عليه الأسبوع الماضي.

وقال فابريزيو كاربوني، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط، في اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إنه في غضون 40 يوما على توقيع الاتفاق في 11 ديسمبر/ كانون الأول، سيكون أمام اللجنة الدولية للصليب الأحمر عشرة أيام أخرى لمقابلة من يتم الإفراج عنهم وترتيب نقلهم.

وأوضح أنه من المتوقع أن تتضمن القوائم أسماء أشخاص معتقلين خارج اليمن وبعض الأجانب المحتجزين في البلاد.

وتوصلت الأطراف اليمنية إلى اتفاق حول تبادل لمعتقلين في مفاوضات استمرت عدة أيام واستضافتها السويد.