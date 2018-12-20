"الحوثي" يقتل 8 من عناصره لمنع استسلامهم للجيش اليمني

أفادت مصادر "العربية" أن ميليشيات الحوثي الانقلابية لجأت إلى تفجير منزل في محيط مركز مديرية باقم شمال محافظة صعدة، كان فيه 8 حوثيين محاصرين من قبل قوات الجيش الوطني اليمني، وذلك للحيلولة دون استسلامهم وتم إبادتهم بالكامل.

وقالت مصادر ميدانية: "إن ما يسمى بالأمن الوقائي التابع للميليشيات قام بتفجير المنزل عن بعد أثناء محاصرة قوات الجيش الوطني له، وتم قتل ثمانية من عناصر الحوثي كانوا بداخله".



وأضافت المصادر أن المحاصرين الذين تم تصفيتهم كانوا على وشك الاستسلام، الأمر الذي دفع الميليشيات لتصفيتهم تنفيذاً لتوجيهات قيادة الحوثي التي جعلت عناصرها بين خيار واحد لا ثاني له وهو "الموت".