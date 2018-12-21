ميليشيا الحوثي تختطف الأطفال المتسولين وترسلهم للقتال

اختطفت ميليشيا الحوثي العشرات من الأطفال من فئة المشردين من عدد من أحياء العاصمة صنعاء، وذلك بهدف إرسالهم إلى جبهات القتال.

وأكد سكان محليون أن عناصر ميليشيات الحوثي اختطفت العشرات من الأطفال المتسولين، بينهم بعض العاملين بجمع الخردة والمعدن خلال الأسبوعين الماضيين.

وقالوا إن عناصر الميليشيا قاموا باختطاف الأطفال وإدخالهم دوراتها الطائفية ومن ثم أرسلتهم إلى جبهة الساحل الغربي وبشكل خاص الحديدة.

الجدير ذكره أن الأطفال المختطفين أغلبهم أيتام ولا يوجد لديهم عائل، ومن فئة المشردين الذين ليس لديهم مأوى.

وكانت وكالة "أستوشييد برس" كشفت عن قيام الحوثيين بتجنيد 18.000 طفل في صفوفهم منذ بداية الحرب في عام 2014، بحسب ما اعترف به مسؤول عسكري حوثي.

ولقي أكثر من 6 آلاف طفل مصرعه أو تعرضوا للتشويه المريع في اليمن منذ بداية الحرب هناك، بحسب إفادة منظمة اليونيسيف التابعة للأمم المتحدة في أكتوبر.

وقال معلم سابق من مدينة ذمار إن ما لا يقل عن 14 تلميذاً من مدرسته قد جندوا ثم لقوا حتفهم في المعارك. وقد علقت صورهم على مقاعد الفصل الدراسي الخاوية في عام 2016 أثناء أسبوع الشهيد الذي تحتفل به ميليشيات الحوثي في فبراير من كل عام.

وكان أغلب هؤلاء التلامذة من طلاب الصفين الخامس والسادس الابتدائي.

وأكد أحد المسؤولين التعليميين من مدينة ذمار تلك المعلومات.