اليمن.. رئيس لجنة التنسيق والمراقبة الأممية يصل عدن

أفاد مراسل قناة "العربية"، السبت، بوصول رئيس لجنة التنسيق والمراقبة الأممية إلى عدن في اليمن.

وكانت مصادر أممية قد أعلنت أن الجنرال الهولندي، باتريك كامرت، سيصل إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن للقاء المسؤولين بالحكومة اليمنية حول مهمته الأممية.

وبحسب المصادر، فقد غادر الجنرال كامرت العاصمة الأردنية عمّان صباحا في وقت سابق السبت إلى عدن، ومن عدن سيتوجه مباشرة إلى صنعاء للقاء أعضاء من الميليشيات الانقلابية.

ويتجه الجنرال كامرت بعدها إلى مدينة #الحديدة عن طريق البر بحماية الأمم المتحدة وبتنسيق مع تحالف دعم الشرعية في اليمن لبدء مهامه الأممية في ظل اختراق الميليشيات الحوثية لاتفاق وقف إطلاق النار، والذي بدأ من الدقائق الأولى لوقف إطلاق النار.

وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة اليمنية التزامها تطبيق إطلاق النار، بما ينسجم مع بنود اتفاق السويد وبدعم من التحالف للوصول إلى حل سياسي وإنهاء الانقلاب.

كما أعلن التحالف أن الخروقات الحوثية لوقف إطلاق النار بلغت 62 خلال الـ72 ساعة الماضية، وأنها شملت الرماية بكافة أنواع الأسلحة كالهاونات، والآربي جي، وصواريخ الكاتيوشا والصواريخ الباليستية على مناطق الدريهمي، التحيتا، الفازه، حيس، الحالي، الجبلية، الجاح، الجراحي، الحديدة، المنظر، المكمنية، قرية الصالح.