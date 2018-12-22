بعد القرار الأممي.. "الحوثي" يخرق الهدنة مجددا بالحديدة

عاودت ميليشيات الحوثي الانقلابية، في وقت متأخر من مساء اليوم الجمعة، قصفها لمواقع قوات الشرعية اليمنية في مدينة الحديدة غرب البلاد، بعد ساعات على صدور قرار مجلس الأمن الدولي بالإجماع لنشر فرق مراقبة ميدانية للهدنة بموجب #اتفاق_ستوكهولم.

وأفاد مصدر عسكري، أن الميليشيات قصفت بمدفعية هاوزر، قوات الشرعية اليمنية شرق مدينة #الحديدة، من موقع مدفعية قرب فندق الاتحاد بمدينة 7 يوليو.

وجاء القصف ضمن سلسلة من الخروقات المتواصلة لوقف إطلاق النار، وعقب صدور قرار مجلس الأمن الدولي، وعشية وصول فريق البعثة الأممية لحفظ السلام إلى المدينة.

وكان مصدر في قوات ألوية النخبة التهامية الموالية للشرعية اليمنية، أكدت مقتل 4 جنود بمدينة الحديدة جراء قصف ميليشيات الحوثي اليوم الجمعة.

وشنت المليشيا قصفا مدفعيا وبالهاونات والأسلحة الرشاشة والمتوسطة بمدينة الحديدة، والجاح، والدريهمي، والفازة بالتحيتا. وسقط صاروخا "بدر" بمنطقة خالية.

كما قصفت ميليشيات الحوثي، وفق مصادر محلية، الجمعة، وبشكل عشوائي منازل المواطنين في حي المنظر السكني شرق مدينة الحديدة.

وأكدت المصادر أن القصف أسفر عن الحاق أضرار جسمية بمنازل المواطنين وممتلكاتهم الخاصة، وتسبب في اثارة حالة من الذعر والفزع بين الأهالي.

وتواصل ميليشيا الحوثي الانقلابية، اختراقها المستمر للهدنة في محافظة الحديدة، وتستهدف بقصفها المدفعي الأحياء السكنية في المحافظة ما يتسبب في سقوط ضحايا مدنيين بينهم نساء وأطفال.

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن، قد أكد أن الميليشيات الحوثية نفذت 62 انتهاكاً لوقف النار في الحديدة خلال الـ 72 ساعة الماضية.