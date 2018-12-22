قوات الشرعية تعثر على مخازن أسلحة بمناطق سكنية في باقم

عثرت قوات الجيش الوطني اليمني على مخازن أسلحة وخنادق أنشأتها ميليشيات #الحوثي في أوساط الأحياء السكنية بمركز مديرية #باقم شمالي غرب محافظة #صعدة.

وقال قائد عسكري إن قوات الجيش الوطني عثرت على خنادق كبيرة يصل طولها إلى أكثر من 30 متراً تحت الأرض، ومخازن أسلحة في أوساط الأحياء السكنية وبين مزارع المواطنين في مركز مديرية باقم، بعد أن تم دحر ميليشيات الحوثي منها مطلع الأسبوع الماضي.

وأشار إلى أن الفرق الهندسية التابعة لقوات الجيش الوطني تواصل عمليات نزع الألغام والعبوات المتفجرة التي خلفتها ميليشيات الحوثي في المباني والشوارع والممرات وفي المزارع بمركز المديرية، فيما يجري إعادة إصلاح وتفعيل المؤسسات الخدمية تمهيداً لعودة المواطنين إلى منازلهم وممارسة حياتهم الطبيعية.

وأوضح أن ميليشيات الحوثي تعمّدت زرع الألغام والعبوات المختلفة في الطرقات وفي أوساط المباني، وحوّلت مزارع العنب والرمان إلى حقول من الألغام وخنادق ومخازن كبيرة للأسلحة.