من الجنرال المتقاعد الذي يقود فريق المراقبين باليمن؟

يصل الجنرال الهولندي، باتريك كامرت، إلى مدينة الحديدة عن طريق البر، في وقت لاحق السبت، تحت حماية الأمم المتحدة وبتنسيق مع تحالف دعم الشرعية في اليمن لبدء مهامه الأممية، لمراقبة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، الذي تم اختراقه من جانب قوات الميليشيات الحوثية منذ الدقائق الأولى لإقراره.

إحلال السلام العالمي

باتريك كامرت، الذي يناهز 69 عاماً، هو جنرال هولندي متقاعد كان يعمل كقائد لقوة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وهو حاصل على جائزة Carnegie Wateler Peace عام 2008، تقديراً لجهوده تجاه إحلال السلام العالمي.

وسبق للجنرال كامرت العمل كمستشار عسكري للأمين العام للأمم المتحدة. وقبل ذلك المنصب، عمل كمستشار عسكري لإدارة عمليات حفظ السلام في إطار مهام قيادة قوات بعثة الأمم المتحدة في إثيوبيا وإريتريا المعروفة اختصارا بـUNMEE.

وتم تكليف كامرت خلال مدة خدمته في فرقة مشاة البحرية الملكية الهولندية بعدد كبير من مهام عمليات حفظ السلام.

مهام أممية

الجنرال كامرت قاد قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام في الكونغو عام 2005، التي يبلغ قوامها 15000 جندي.

وفي أوائل عام 2016، تولى كامرت قيادة مجلس للتحقيق في المقر الرئيسي للأمم المتحدة حول ملابسات الاشتباكات التي وقعت في موقع حماية المدنيين التابع لبعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان UNMISS في مالاكال بجنوب السودان.

وفي وقت لاحق من 2016، تم تعيينه من قبل الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون لقيادة تحقيق خاص مستقل حول العنف في جوبا، بجنوب السودان والرد من جانب UNMISS.