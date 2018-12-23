التحالف: 176 تصريحاً خلال 3 أيام لسفن متجهة لليمن

أعلن تحالف دعم الشرعية عن إصدار 13 تصريحاً لسفن متوجهة للموانئ اليمنية.

وتحمل السفن مشتقات نفطية ومواد غذائية، كما أن هناك 3 سفن تنتظر الدخول لميناء الحديدة، وبلغ عدد التصاريح الجوية 22 تصريحاً، وتصريحان بريان، و139 تصريحاً لحماية القوافل. وبلغ إجمالي التصاريح 176 تصريحاً، خلال 3 أيام.

ووصل الجنرال الهولندي، باتريك كمرت، رئيس فريق الأمم المتحدة المكلّف بالإشراف على تنفيذ اتفاق الحديدة، إلى المدينة اليمنية الأحد، في بداية مهمة شاقة تهدف إلى حماية وقف إطلاق النار فيها وتنسيق عملية انسحاب المقاتلين منها.

وأكد مصدر في الأمم المتحدة لوكالة فرانس برس، أن كمرت دخل المدينة المطلة على البحر الأحمر، حيث يتوقع أن يزور ميناءها الحيوي، الاثنين، قبل أن يعقد الثلاثاء أول لقاء مع اللجنة المشتركة التي يترأسها والتي تضم ممثلين للحكومة الشرعية وميليشيات الحوثي.