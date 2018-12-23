اليمن.. الحديدة تنتظر أول لقاء للجنة مراقبة وقف النار

ينتظر الساحل الغربي في اليمن، الأحد، وصول الفريق الأممي للإشراف على وقف إطلاق النار في الحديدة، الذي تقرر في مفاوضات ستوكهولم ومن المقرر وصول الجنرال الهولندي المتقاعد باتريك كامايرت patrick cammaert، رئيسِ "لجنة إعادة الانتشار" الأممية، إلى الحديدة اليوم.

ولم يتم تحديد أي موعد للاجتماع أو جدولِ أعمال واضح لكامايرت في المدينة، إلا أن مصدراً مسؤولا في الأمم المتحدة كشف عن اجتماع مرتقب للجنة إعادة الانتشار لتحديد مهامها وتقسيماتها، وسط أنباء عن أن اللقاء الأول للجنة سيعقد خلال 48 ساعة.

وفي هذا السياق، قالت الأمم المتحدة إن فريق كامايرت لن يكون مسلحاً ولن يرتدي زياً موحداً، لكنه سيقدم الدعم للإدارة وعمليات التفتيش في ميناءي الصليف ورأس عيسى في الحديدة وسيعزز وجود الأمم المتحدة في المنطقة.

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يذكر أن مجلس الأمن الدولي كان وافق بالإجماع، الجمعة، على نشر فريق تابع للأمم المتحدة لمراقبة وقف إطلاق النار بقيادة الجنرال الهولندي المتقاعد باتريك كامايرت ولمدة 30 يوما مبدئيا.



وقال مسؤولون محليون إن كامايرت التقى لدى وصوله إلى مطار عدن بمسؤولين في الحكومة اليمنية الشرعية، كما أشارت وكالة "رويترز" السبت إلى أنه سيتوجه إلى صنعاء.