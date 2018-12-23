اليمن.. كبير مراقبي الأمم المتحدة يصل صنعاء

وصل الجنرال الهولندي باتريك كامرت، كبير المراقبين المدنيين للأمم المتحدة المكلفين بتعزيز الهدنة في مرفأ الحديدة اليمني الاستراتيجي غرب البلاد، الأحد، إلى صنعاء الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي، بحسب ما أفادت وكالة فرانس برس.

وكان مصدر في الأمم المتحدة كشف في وقت سابق، أن كامرت "سيتوقف في صنعاء في طريقه للحديدة" دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل عن موعد توجهه إلى المدينة التي يسري فيها وقف لإطلاق النار منذ الثلاثاء الماضي.

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وكان في استقبال الجنرال الهولندي المتقاعد لدى وصوله إلى صنعاء رئيس ممثلي ميليشيات الحوثي، إضافة إلى فريق من الأمم المتحدة مؤلف من ستة مراقبين كان وصل السبت إلى صنعاء.

وكان كامرت زار، السبت، العاصمة المؤقتة عدن، والتقى مسؤولين في الحكومة الشرعية.

ومن المفترض أن يقوم رئيس اللجنة بتقديم تقارير أسبوعية حول التزام الأطراف بتعهداتها.

وسيعقد في الحديدة أول اجتماع للجنة المشتركة بين طرفي النزاع وذلك في 26 كانون الأول/ديسمبر الجاري.