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اليمن.. هجمات انتحارية حوثية في مأرب

المصدر: دبي - العربية.نت
عناصر من ميليشيات الحوثي (أرشيفية)
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أعلن وزير الإعلام اليمني أن #الميليشيا_الحوثية_الإيرانية "تحاول التغطية على هزائمها في مختلف الجبهات، واصطناع البطولات الوهمية، ومنها سيطرتها على #صرواح و#مأرب، والحقيقة أن الميليشيا حاولت التسلل لمواقع الجيش وزجت بالمئات من عناصرها في هجمات انتحارية وتكبدت خسائر فادحة".

وتابع قائلاً في تغريدة على حسابه على تويتر ليل السبت الأحد: "#مأرب التاريخ والحضارة والبطولة والتضحية والفداء هي أول من وقفت في وجه انقلاب #الميليشيا_الحوثية_الإيرانية، وضحَّت بخيرة رجالها وفلذات أكبادها في التصدي، وستبقى عصية على الميليشيا الحوثية والمشروع الإيراني في اليمن والمنطقة، وستكون بوابة النصر على المشروع الحوثي الكهنوتي المتخلف".

يذكر أن مصدرا عسكريا كان أفاد أن ميليشيات الحوثي الانقلابية حاولت قبل يومين التسلل إلى بعض المواقع في جبهة صرواح غرب مارب، إلا أنها فشلت في تحقيق أي تقدم بالرغم من الحشود التي جمعتها منذ أيام.

وأكد أن الجيش الوطني رصد تحركات الميليشيات أثناء محاولتها التسلل إلى مواقع في ميسرة جبهة صرواح واستدرجوا تلك المجاميع إلى كمين محكم سقط خلاله معظم عناصر الميليشيات بين قتيل وجريح، فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار تحت ضربات الجيش الوطني وغارات التحالف العربي المركّزة.

كما أشار إلى أن الهزائم التي تعرضت لها ميليشيات الحوثي مؤخراً، في جبهات صعدة وصنعاء والساحل الغربي، والهزائم السياسية دفعتها لتنفيذ هجمات انتحارية في صرواح في محاولة لتسويق انتصارات وهمية.

كلمات دالّة

#الميليشيا الحوثية الإيرانية, #صرواح, #مأرب, #المليشيا الحوثية الايرانية

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