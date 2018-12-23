كبير مراقبي الأمم المتحدة يصل الحديدة اليمنية

وصل الجنرال الهولندي باتريك كمرت، رئيس فريق الأمم المتحدة المكلّف بالإشراف على تنفيذ اتفاق الحديدة، إلى المدينة اليمنية الأحد، في بداية مهمة شاقة تهدف إلى حماية وقف إطلاق النار فيها وتنسيق عملية انسحاب المقاتلين منها.

وأكد مصدر في الأمم المتحدة لوكالة فرانس برس، أن كميت دخل المدينة المطلة على البحر الأحمر، حيث يتوقع أن يزور ميناءها الحيوي، الاثنين، قبل أن يعقد الثلاثاء أول لقاء مع اللجنة المشتركة التي يترأسها والتي تضم ممثلين للحكومة الشرعية وميليشيات الحوثي.

وكان كبير المراقبين المدنيين للأمم المتحدة المكلفين بتعزيز الهدنة في مرفأ الحديدة اليمني الاستراتيجي غرب البلاد، الأحد، وصل صنعاء الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي، بحسب ما أفادت وكالة فرانس برس.

وكان مصدر في الأمم المتحدة كشف في وقت سابق، أن كمرت "سيتوقف في صنعاء في طريقه للحديدة" دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل عن موعد توجهه إلى المدينة التي يسري فيها وقف لإطلاق النار منذ الثلاثاء الماضي.