"مسام" ينتزع أكثر من 26 ألف لغم زرعها الحوثي باليمن

تمكن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" من نزع الألغام المزروعة في اليمن خلال الأسبوع الثاني من ديسمبر، حيث تم انتزاع 64 لغمًا مضادًا للأفراد، و1,430 لغمًا مضادًا للآليات، و85 عبوة ناسفة، و955 ذخيرة غير منفجرة، ليبلغ إجمالي ما جرى نزعه 2,534 لغمًا.

وذكر تقرير وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن إجمالي ما جرى نزعه منذ بداية المشروع 26,609 ألغام زرعتها ميليشيات الحوثي المارقة في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن، وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.