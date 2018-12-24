اليمن.. انتهاكات بالجملة لميليشيات الحوثي في حجة

نالت محافظة #حجة اليمنية حصة ثقيلة من انتهاكات الميليشيات بحق المدنيين والممتلكات، وفق ما وثقه تقرير صادر عن ائتلاف منظمات المجتمع المدني.

ورصد أحدث التقارير الحقوقية الصادرة عن ائتلاف منظمات المجتمع المدني في محافظة حجة 192 جريمة وانتهاكاً ارتكبتها #ميليشيات_الحوثي بحق أبناء محافظة حجة وحدها، منذ أواخر 2015 إلى أواخر هذا العام.

التقرير أحصى مقتل 680 مدنياً بينهم مئة و41 امرأة وإصابة 463 شخصاً بجروح متفاوت.

وسقط ضحايا الميليشيات سواء بالقتل المباشر، أو نتيجة استخدامهم دروعاً بشرية، أو إثر انفجار ألغام زرعتها الميليشيات

وتحت بند التعذيب والإخفاء القسري، وثق التقرير 1966 مدنياً بينهم 37 طفلاً و25 امرأة، تعرض 810 للتعذيب وتوفي 9 منهم تحت التعذيب.

كما أحصى التقرير 1378 حالة اعتداء ونهب على منشآت مدنية، إذ فجرت الميليشيات 27 منزلا، كما لم يسلم 1033 مسجداً من اعتداءات الميليشيات.