الجيش اليمني يعثر على مخزن أسلحة بصعدة.. ويتقدم في لحج

عثرت قوات الجيش اليمني، اليوم الاثنين، على مخزن أسلحة يشمل صواريخ موجهة متطورة، خلفتها ميليشيات الحوثي الانقلابية في أحد المواقع التي تم دحرها منها في معقلها الرئيس بمحافظة صعدة أقصى شمال البلاد.

وأفادت مصادر عسكرية أن المخزن تم العثور عليه في وادي آل بوجبارة الذي تم تحريره مؤخرا، والقريب من مركز مديرية كتاف البقع شمال شرقي محافظة صعدة، ويحتوي على كميات من الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، تشمل صواريخ موجهة متطورة.

وأكدت أن قوات الجيش الوطني تواصل تقدمها الميداني نحو مركز مديرية كتاف حيث أصبحت على مقربة من السيطرة عليها بالكامل.

في الأثناء، دمرت مقاتلات التحالف العربي عدداً من المنصات الصاروخية التي كانت تستخدمها ميليشيات الحوثي بمحافظة صعدة لاستهداف مواقع الجيش وقرى ومنازل المواطنين.

وقصفت مقاتلات التحالف في وقت سابق، مواقع للميليشيات في مناطق متفرقة من مديرية مجز وأهدافا للميليشيات في مديرية سحار قرب مركز المحافظة.

مواقع جديدة

إلى ذلك، حررت قوات الجيش اليمني، اليوم الاثنين، مواقع جديدة كانت تتمركز فيها ميليشيات الحوثي الانقلابية في مديرية القبيطة شمالي محافظة لحج.

ونقل المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية عن مصدر عسكري، أنه تم تحرير عدد من المواقع في الجبهة الشرقية لمديرية القبيطة، ومنها تبه الطويلة والسلسلة الجبلية لتباب الهشاش، وتبة العدن، وتبة السقاية، وتبة الأسرى القريبة من المشقر، وكذا تحرير تباب الكرب ومفرق الكعبين في الجهة الغربية.

وأضاف "إن قوات الجيش الوطني تمكنت أيضاً من تحرير مواقع أخرى في الجهة الشرقية، ومنها مفرق جبل النبي شعيب، فيما تواصل التقدم حالياً باتجاه دياش".

وذكر المصدر أن المعارك العنيفة أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف ميليشيات الحوثي الانقلابية، إلى جانب خسائر أخرى في المعدات القتالية.