ميليشيات الحوثي تعترف بمقتل 12 قيادياً بغارة للتحالف

اعترفت ميليشيات الحوثي الانقلابية، اليوم الاثنين، بمصرع 12 من قياداتها الميدانية بغارة جوية لمقاتلات التحالف، في مديرية صرواح بمحافظة مأرب شرقي صنعاء.

وأفصح القيادي الحوثي، حزام عاصم، في منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك"، عن مقتل 12 من مسلحي الجماعة، بينهم شقيقه القيادي محمد عبدالله فرحان عاصم، في غارة جوية لمقاتلات التحالف على دورية عسكرية كانت تقلهم، منتقداً وضعهم مجتمعين في دورية واحدة وفي خط نار.

وكان مصدر قبلي أكد مصرع القيادي الحوثي زايد حازب، ونزار المانعي، والمشرف صالح عبدالله عامر، والمشرف علي طواف، وعلي البهلولي، ومحمد عاصم، وهو نجل القيادي حزام عاصم، واثنين من قرية السر، و4 آخرين لم يتم التعرف عليهم، في الغارة.

وأوضح أن القتلى الحوثيين كانوا في مهمة الإشراف على تعزيزات لجبهة صرواح، واستدعتهم الميليشيات لهذه المهمة من جبهة نهم.

وتكبدت ميليشيات الحوثي الانقلابية خسائر فادحة خلال الأيام القليلة الماضية في محاولات انتحارية نفذتها لتحقيق اختراق ميداني في جبهة صرواح غرب محافظة مأرب، غير أن قوات الجيش اليمني بإسناد من التحالف العربي أفشلت كل محاولاتها وأجبرتها على التراجع والفرار، بعد أن تكبدت خسائر كبيرة في العدد والعدة، بحسب تصريح الناطق باسم الجيش اليمني، العميد عبده مجلي.

وأوضح مجلي أن قوات الجيش الوطني تسيطر على 80 % من مساحة مديرية صرواح الجغرافية (آخر معاقل تواجد ميليشيات الحوثي في مأرب شرق صنعاء).