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التحالف: 10 تصاريح لسفن متوجهة لموانئ اليمن

المصدر: دبي ـ العربية.نت
ميناء الحديدة ـ أرشيفية
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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الأربعاء، أنه أصدر 10 تصاريح لسفن متوجهة إلى الموانئ اليمنية.

وقال إن السفن المتوجهة لميناء الحديدة والصليف تحمل مواد غذائية ومشتقات نفطية.

ولا تزال 4 سفن تنتظر الدخول لميناء الحديدة منذ 5 أيام.

على صعيد آخر، أصدر التحالف 24 تصريحاً جوياً، وتصريحاً واحداً برياً، و89 تصريحاً لحماية القوافل.

وبلغ إجمالي التصاريح 131 تصريحاً، خلال 3 أيام، وفق التحالف.

وبعد أن أعلن الحوثيون، الثلاثاء، رفضهم تسليم ميناء الحديدة، بدأ المراقب الأممي باتريك كاميرت، الأربعاء، اجتماعه مع ممثلين عن الحكومة الشرعية وآخرين عن ميليشيات الحوثي.

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