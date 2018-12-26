التحالف: 10 تصاريح لسفن متوجهة لموانئ اليمن

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الأربعاء، أنه أصدر 10 تصاريح لسفن متوجهة إلى الموانئ اليمنية.

وقال إن السفن المتوجهة لميناء الحديدة والصليف تحمل مواد غذائية ومشتقات نفطية.

ولا تزال 4 سفن تنتظر الدخول لميناء الحديدة منذ 5 أيام.

على صعيد آخر، أصدر التحالف 24 تصريحاً جوياً، وتصريحاً واحداً برياً، و89 تصريحاً لحماية القوافل.

وبلغ إجمالي التصاريح 131 تصريحاً، خلال 3 أيام، وفق التحالف.

وبعد أن أعلن الحوثيون، الثلاثاء، رفضهم تسليم ميناء الحديدة، بدأ المراقب الأممي باتريك كاميرت، الأربعاء، اجتماعه مع ممثلين عن الحكومة الشرعية وآخرين عن ميليشيات الحوثي.