الجيش اليمني يفتح جبهة جديدة في معقل الحوثيين بصعدة

أطلق الجيش اليمني، بإسناد من تحالف دعم الشرعية، الثلاثاء، عملية عسكرية جديدة لتحرير المواقع الواقعة بين جبهتي مران وعلب شمالي غرب محافظة صعدة، المعقل الرئيس لميليشيات الحوثي الانقلابية.

وأفاد قائد اللواء الثالث حرس حدود في الجيش اليمني، العميد عزيز الخطابي، أن فتح الجبهة الجديدة في قلب محافظة صعدة معقل الحوثيين الرئيس أقصى شمال البلاد، جاء بعد دراسة استراتيجية لإدارة المعارك في المحافظة، بهدف الإسراع في إنهاء انقلاب ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران.

وأكد العميد الخطابي، أن قوات الجيش تمكنت خلال العملية من تحرير جبل "النفاخ"، وجبل "المصرف"، وجبل "القشبة"، وسوق "الباحة" والتي تقدر مساحتها بـ 35 كلم.

ولفت إلى أن المعارك أسفرت عن تكبد الميليشيات خسائر بشرية ومادية كبيرة، نظرا لمفاجأتها بفتح جبهة جديدة لم تكن تتوقعها، بحسب ما نقله عنه الموقع الرسمي للجيش اليمني.

ويتقدم الجيش اليمني، بدعم من التحالف العربي، في معقل ميليشيات الحوثي، من خمسة محاور وتضييق الخناق عليها لاستكمال تحرير المحافظة، ضمن عملية عسكرية أطلق عليها "قطع رأس الأفعى".