فيديو.. التحالف يقتل عشرات الحوثيين في صعدة وحجة

كشف مقطع فيديو قيام قوات تحالف دعم الشرعية في #اليمن باستهداف وتصفية العشرات من عناصر الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من #إيران في مديرية كتاف والبقع بمحافظة #صعدة، ومديرية #حرض بمحافظة #حجة.

وأظهر جانب من المقطع عملية قتل 20 مسلحاً في مديرية كتاف والبقع في صعدة، ثم استهداف مجموعة أخرى من المسلحين في مديرية #مجز بصعدة.

وتضمن المقطع قصف مسلحين حوثيين في حرض بحجة وكان بحوزتهم صاروخ من نوع كاتيوشا.

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن قد أعلن، الجمعة، عن 16 خرقاً لوقف إطلاق النار بالحديدة من جانب #الميليشيات_الحوثية الإرهابية خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال التحالف إن الخروقات الحوثية وقعت في مناطق التحيتا، وحيس، والجاح، والجبلية.

وأكد التحالف وقوع 190 خرقاً لوقف إطلاق النار في #الحديدة من الميليشيات الحوثية الإرهابية منذ بدء وقف إطلاق النار.

وشدد التحالف على "دعم موقف الجيش الوطني اليمني بوقف إطلاق النار وتنفيذ اتفاق السويد".