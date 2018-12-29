فيديو.. التحالف يقصف الحوثيين في صعدة وحجة

رصد مقطع فيديو قيام قوات تحالف دعم الشرعية في #اليمن باستهداف عناصر حوثية، وإجهاض محاولات لإمداد الجبهات الحوثية بالعتاد.

وتم تنفيذ جانب من العمليات التي يعرضها المقطع في مديرية كتاف والبقع، ومديرية مجز، في محافظة #صعدة.

وشمل جانب آخر من القصف، المسلحين الحوثيين في مديرية حرض بمحافظة #حجة.

وتركزت عمليات القصف بدقة على المسلحين الحوثيين، الذين يدعمهم النظام الإيراني، أثناء تجمعهم في بؤر بعينها قبل القضاء عليهم بواسطة القصف الجوي.

وفي أحد المشاهد، يحاول المسلحون الفرار من سيارتهم جريا على الأقدام، ولكن القصف يطالهم على بعد أمتار قليلة.