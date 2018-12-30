الجيش اليمني يخنق الحوثيين في حرض.. ويحرر مناطق جديدة

حررت قوات الجيش اليمني، بإسناد من التحالف لدعم الشرعية، السبت، مناطق جديدة في شرق مدينة حرض الحدودية بمحافظة حجة، شمال غرب اليمن.

وأفاد مصدر عسكري أن الجيش الوطني مسنودا بتحالف دعم الشرعية، حرر سلسلة جبال الحصنين وكرس الوهاب المطلة على الخط الدولي الرابط بين حرض والحديدة في عزلة الشعاب شرق مدينة حرض، والتي كانت تتمركز فيها ميليشيات الحوثي الانقلابية.

وأشار إلى أن قوات الجيش الوطني شنت هجوماً مباغتاً وأطبقت حصاراً خانقاً على الميليشيات الانقلابية داخل مدينة حرض وقرى المخازن ومزارع النخيل بشكل كامل، وأصبحت طلائع الجيش الوطني في جبهة حيران على وشك الالتحام بأبطال الجيش في محور حرض، حيث أصبحت المسافة الفاصلة بينهم أقل من 1 كم.

ولفت المصدر إلى أن المعارك أسفرت عن خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف ميليشيات الحوثي الانقلابية.

إلى ذلك، أكد رئيس هيئة أركان الجيش اليمني، الفريق الركن عبدالله النخعي، أن "العمليات العسكرية ستستمر في مختلف الجبهات حتى تحقيق كامل الأهداف، واستعادة الشرعية، وإنهاء الانقلاب، وعودة الأمن والاستقرار لليمن".

وأشاد النخعي خلال اطلاعه، السبت، على سير العمليات العسكرية في جبهة صرواح بمحافظة مأرب، بالانتصارات التي أحرزها الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في مواجهة ميليشيات الحوثي الانقلابية.