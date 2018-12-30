الشرعية تحرر تبتي القرون المطلة على مركز مدينة صرواح

أعلن الجيش الوطني اليمني، إحراز قواته تقدمًا ميدانيًا في مديرية صرواح غرب محافظة #مأرب واقترابها من مركز المديرية.

وقال مصدر عسكري يمني: "إن قوات الجيش استعادت تبتي القرون المطلة على مركز مدينة #صرواح، فيما لاذ مسلحو الحوثي بالفرار وذلك عقب هجوم عنيف للجيش".

وذكر المصدر أن وحدات من الجيش تمركزت في الموقعين اللذين يبعدان عن مركز المدينة نحو 3 كلم، بحسب ما أورده موقع "سبتمبر" التابع لوزارة الدفاع اليمنية.

وأسفرت المعارك عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف الميليشيات، إضافة إلى تدمير آليات تابعة لها.

وأشار المصدر العسكري إلى أن مدفعية الجيش قصفت مواقع لتعزيزات حوثية كانت في طريقها إلى مناطق المواجهات نجم عنه تدمير عربتين للميليشيات، ومصرع وإصابة كل من كان على متنهما من مسلحي #الحوثي.