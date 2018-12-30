شاهد كيف احتفل يمني لحصوله على أسطوانة غاز من الحوثيين

أظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يمنياً من أبناء مدينة ذمار الخاضعة لسيطرة #الحوثيين، وهو يحتفل بمناسبة حصوله على #اسطوانة_غاز.

وفي الفيديو ظهر مواطن برفقة اسطوانة مليئة بمادة الغاز المنزلي وكان في استقباله العشرات من أبناء حارته مع عازف "آلة المزماز" وشخص آخر ينادي "وحقك يا تنور- البوتجاز"، في إشارة إلى لقاء بعد شوق طويل بين #الغاز والتنور.

تأتي هذه المشاهد لتعبر بطريقة ساخرة عن المعاناة التي يعيشها أهالي ذمار بسبب سياسات الميليشيات ضد أبناء المحافظة.

فبحسب قول أبناء مدينة #ذمار فإن الحصول على اسطوانة الغاز المنزلي في عهد الميليشيات أصبحت حلماً بالنسبة لهم.

وتشهد المناطق التي ما زالت تحت سيطرة ميليشيات الحوثي أوضاعاً إنسانية صعبة يفتقد فيها المواطنون إلى أهم أساسيات العيش الكريم.